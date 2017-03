Hosiner schießt Union Berlin an die Tabellenspitze

Philipp Hosiner hat den 1. FC Union Berlin am Montagabend an die Tabellenspitze der zweiten deutschen Bundesliga geschossen. Der 27- jährige Ex- Kölner erzielte beim 1:0- Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg zum Abschluss der 25. Runde in der 83. Minute das Goldtor. Die Berliner liegen nun einen Zähler vor dem VfB Stuttgart und drei Punkte vor Eintracht Braunschweig voran.