Horror- Verletzung bei BW Linz gegen Hartberg!

Läppische zwölf Minuten - die haben gereicht, um Tobias Pellegrini vom glücklichsten Menschen in Linz zum unglücklichsten werden zu lassen. In Minute 52 des Erste- Liga- Duells von Blau- Weiß Linz mit dem TSV Hartberg hatte der 21- jährige Stürmer zum vielumjubelten 1:0- Führungstreffer für die Heimischen getroffen - und in Minute 64 wurde Pellegrini mit einer grauenhaften Verletzung aus der Partie gerissen.