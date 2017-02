Horror- Abend für Dragovic bei Leverkusen- Pleite!

Die Monegassen zeigten dabei, warum sie derzeit in der Ligue 1 am Status von Serienmeister Paris St. Germain rütteln. Die Torfabrik aus dem Fürstentum (76 Ligatreffer in 26 Spielen) startete forsch. Im ersten Duell der beiden Klubs ging es insgesamt ab der ersten Minute offensiv voll zur Sache. In Führung gingen die Hausherren: Leroy Sane bediente nach einem energischen Vorstoß den mitgelaufenen Raheem Sterling (26.). Monaco ließ sich für die Antwort nicht lange Zeit, profitierte dabei vom unsicheren City- Torhüter Willy Caballero. Der fabrizierte nicht seinen ersten Fehlabschlag, Radamel Falcao verwertete wenig später eine Hereingabe von rechts per Flugkopfball (32.). Für den 31- Jährigen war es eine spezielle Genugtuung, hatte er auf der Insel bei ManUnited und Chelsea doch keinen Eindruck hinterlassen.

Manchester City dreht spektakuläre Partie gegen Monaco

City haderte mit dem spanischen Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz, der anstelle eines Elfmeters eine Schwalbe von Sergio Aguero sah. Selbst Monacos Spieler schienen von der Entscheidung des Unparteiischen überrascht. Doch für die "Citizens" kam es noch schlimmer. Ein Freistoß in den Lauf von Jungstar Kylian Mbappe genügte, der 18- Jährige hämmerte den Ball unter die Latte (40.). Das Spektakel im City of Manchester Stadium ging auch nach Seitenwechsel weiter. Falcao scheiterte zunächst mit einem schwach geschossenen Foul- Elfmeter an Caballero (50.), acht Minuten später traf Aguero unter kräftiger fremder Mithilfe zum Ausgleich. Monacos Torhüter Danijel Subasic glitt der Schuss des Argentiniers durch die Hände (58.). Es folgte ein weiterer großer Auftritt von Falcao.

Bei einem Konter auf die Reise geschickt, ließ der Kolumbianer Englands Internationalen John Stones stehen und lupfte den Ball über Caballero hinweg ins Netz (61.). Doch dabei blieb es in einem Offensivspektakel nicht. Aguero traf nach einem Eckball volley zum 3:3 (71.) - dieses Mal offenbarte Monacos Abwehr Steigerungspotenzial. Ein weiterer Eckball bescherte City das 4:3 durch Stones (77.), ehe City- Trainer Pep Guardiola noch das fünfte Tor seiner Elf durch Sane (82.) bejubeln durfte.

Defensivschwache Leverkusener rennen in Heimpleite

Aleks Dragovic rannte mit Leverkusen in eine Heimniederlage, die ganz nach dem Geschmack der Gäste war. Der Bundesligist machte das Spiel, stellte sich bei den Gegenstößen aber fehlerhaft an. Dragovic machte dabei keine Ausnahme. Vor dem 0:2 fabrizierte der ÖFB- Internationale einen Querschläger in den Lauf von Kevin Gameiro. Der Franzose bediente Landsmann Antoine Griezmann, der keine Probleme hatte (25.). Atletico hatte durch Saul Niguez (17.) bereits zuvor das wichtige Auswärtstor erzielt. Der Mittelfeldmann schlenzte den Ball gekonnt an Dragovic und Bayer- Schlussmann Bernd Leno vorbei ins lange Eck. Trainer Diego Simeone musste sich danach nur noch darüber ärgern, dass Griezmann alleine vor Leno scheiterte. Wieder einmal präsentierte sich Atletico abgeklärt und schnörkellos.

Leverkusen schöpfte Hoffnung, nachdem Karim Bellarabi die Elf von Ex- Salzburg- Coach Roger Schmidt fast unmittelbar nach der Pause heran gebracht hatte. Den Abend zum Vergessen für Dragovic komplett machte ein Elfervergehen des Wieners. Der Innenverteidiger ließ sich von Gameiro düpieren und riss den Angreifer zu Boden, der Gefoulte selbst verwertete (59.). Nach einem Eigentor von Stefan Savic (68.) kamen die Leverkusener zwar noch einmal auf, der eingewechselte Fernando Torres bestrafte aber eine weitere Nachlässigkeit in der Leverkusener Hintermannschaft. Leverkusen droht damit zum fünften Mal seit der Einführung dieser Bewerbsphase das Aus im Achtelfinale. Gegen Atletico war man 2015 im Elfmeterschießen gescheitert.

Die Ergebnisse:

Manchester City - AS Monaco 5:3 (1:2)

City of Manchester Stadium

Tore: Sterling (26.), Aguero (58., 71.), Stones (77.), Sane (82.) bzw. Falcao (32., 61.), Mbappe (40.)

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:4 (0:2)

BayArena

Tore: Bellarabi (48.), Savic (68./Eigentor) bzw. Saul Niguez (17.), Griezmann (25.), Gameiro (59./Foulelfmeter), Torres (86.)

Rückspiele am 15. März

Bereits gespielt:

Paris St.-Germain - FC Barcelona 4:0

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund 1:0

FC Bayern München - Arsenal 5:1

Real Madrid - SSC Napoli 3:1