Hofmann: "Kinder wollten, dass ich weiterspiele!"

Vor seiner 16. Saison im grün- weißen Dress präsentiert sich Steffen Hofmann ehrgeizig wie in jungen Jahren. "Ich möchte natürlich weiterhin so oft wie möglich spielen. Es wäre schlecht, wenn mir so etwas egal ist." Aber der 36- Jährige betont auch: "Ich komme heute besser damit klar, auf der Ersatzbank zu sitzen, als noch vor einigen Jahren."

Foto: APA/HANS PUNZ, SK Rapid

Sein Karriereende stand nie zur Diskussion - wenn es nach seinen Kindern ging: "Sie haben mich geradezu zum Weitermachen genötigt", sagt die Rapid- Legende mit einem Schmunzeln. "Sie wollten, dass ich weitermache. Für sie stand nie zur Debatte, dass ich aufhöre. Sie ließen mich wissen, dass ich dann zwar weiter der beste Papa wäre, aber halt nicht mehr so cool."

Foto: GEPA

Hofmann hat für eine weitere Saison verlängert, legt sich darüber hinaus nicht fest: "Zu sagen, dass es definitiv meine letzte Saison als Spieler ist, käme zu früh. Man weiß nie, was im Fußball passiert." Körperlich fühlt er sich fit: "Die letzte Herbstsaison war durch die Verletzung schwierig. Im Frühjahr lief es wieder besser." Die letzten beiden Liga- Spiele gegen Mattersburg und St. Pölten spulte er im Mai binnen drei Tagen über die volle Distanz ab: "Da ist es mir gut gegangen."

Ob es ihn gewurmt hat, dass es nicht schon letzte Saison gereicht hat, alleiniger Rekordspieler in Grün- Weiß zu werden? "Nein. Es fehlt ja nur ein Spiel, das wird sich schon noch ausgehen", weiß Hofmann, der wie Peter Schöttel 527- mal für Grün- Weiß auflief und betont: "Ich will gesund bleiben, dem Team helfen und Spaß am Fußball haben."

Foto: APA/HANS PUNZ

Parallel wird er in Hütteldorf in seine neue Rolle als Talente- Manager hineinwachsen, junge Spieler unterstützen. Zum Saisonziel meint er: "Dieses zu formulieren ist nach der letzten Saison schwierig. Aber ein Europacup- Platz muss unser Anspruch sein."

Christian Reichel, Kronen Zeitung