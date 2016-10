Hofmann kämpferisch: "Komme noch einmal zurück!"

Denn wenn Rapid nicht in der Europa League überwintert, warten auf die Hütteldorfer im Frühjahr "nur" noch 19 Pflichtspiele. 16 in der Liga, maximal drei - wenn man erstmals seit 2005 wieder ins Finale einzieht - im ÖFB- Cup. Und auf Schöttels 526- Spiele- Bestmarke fehlen Hofmann noch 14 Partien. "Ich habe nie daran gedacht", sagt Hofmann. "Aber wenn man so kurz davorsteht, wäre es schon eine schöne Sache, Rekord- Rapidler zu werden. Das ist etwas Bleibendes. Aber wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter."

Schlechter Schritt

Auch wenn es sich am Sonntag in Ried so anfühlte. Nach überstandener Knie- Verletzung in der Vorbereitung hatte sich Hofmann erstmals in der Ära von Mike Büskens auch in der Meisterschaft in die erste Elf gespielt - für 20 Minuten: "Der Muskel war völlig in Ordnung. Es war einfach nur ein schlechter Schritt", beschreibt der Kapitän den Moment der Verletzung. Eine OP bleibt dem 36- Jährigen zwar erspart, dennoch kann Hofmann erst im Dezember wieder voll ins Training einsteigen. Frühestens. Woran der Pechvogel jetzt nicht denkt: "Ich muss einfach nur schauen, dass ich wieder gesund werde."

"Kann der Mannschaft helfen"

Und obwohl es für den grün- weißen Fußballgott bislang eine Seuchensaison ist, denkt er keine Sekunde an ein vorzeitiges Karriereende: "Es macht nach wie vor Spaß. Ich komme noch einmal zurück. Ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann." Der Erfolg Rapids ist ihm wichtiger als die noch fehlenden 14 Spiele. Das war auch in den bisherigen 512 Partien so.