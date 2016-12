Hoeneß verrät: "Hasenhüttl Kandidat für Bayern!"

Vorerst müsse sich der Steirer freilich einmal als Trainer "die Hörner abstoßen". Nur eine Niederlage leistete sich Hasenhüttl in 15 Runden mit dem Sensationsaufsteiger aus Leipzig - ein 0:1 ausgerechnet bei seinem Ex- Klub Ingolstadt. Die Bullen haben die gleiche Bilanz wie die Bayern. Allein die Tore geben derzeit zugunsten der Münchner den Ausschlag (Bayern 35:9, Leipzig 31:12). Am Mittwoch kommt es zum Super- Hit in München.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Mit einem Sieg würde der erst 2009 gegründete Leipzig- Klub als Tabellenerster in die Winterpause gehen. Sportchef Ralf Rangnick blieb vor dem Spiel aber bescheiden. Die Meisterschaft für Leipzig in dieser Saison sei nach wie vor "ein nicht so sonderlich realistisches Szenario", meinte der RB- Sportdirektor gegenüber "Sky". "Wir haben ambitionierte Ziele und wollen uns weiterentwickeln. Aber das Ganze muss mitwachsen."

Hier im Video sehen Sie den hochverdienten 2:0- Sieg der Leipziger gegen Hertha BSC:

Video: SKY DE