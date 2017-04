Historisch! Ronaldo knackt 100- Tore- Marke im EC

Cristiano Ronaldo hat eine weitere Bestmarke in seiner Karriere gesetzt. Mit seinen beiden Toren beim 2:1 von Real Madrid beim FC Bayern München im Viertelfinal- Hinspiel der Champions League erreichte der Weltfußballer am Mittwochabend als erster Spieler 100 Treffer in Europacup- Wettbewerben. Dazu benötigte der portugiesische Superstar 143 Spiele. (Im Video oben sehen Sie, was Bayern- Coach Ancelotti nach der 1:2- Niederlage sagte.)