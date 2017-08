Hirschers Knöchelbruch: Das kommt auf Marcel zu!

Der bittere Trainingssturz von unserem Ski- Superstar Marcel Hirscher und seine Folgen! Der Außenknöchel ist gebrochen, sechs Wochen Gips! Aber was steht Marcel nun konkret bevor? Wie realistisch ist zum Beispiel ein Start beim Saisonauftakt in Sölden? Im krone.tv- Studio steht ÖSV- Arzt Dr. Lukas Brandner dem krone.at- Sportchef Max Mahdalik Rede und Antwort - siehe Video oben. Er erklärt auch, wie es möglich ist, sich in einem Skischuh den Köchel zu brechen und wie gut Marcel versorgt ist.