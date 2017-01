Hirscher & Schörghofer in Adelboden auf Podestkurs

Beim RTL- Klassiker in Adelboden liegt Alexis Pinturault nach dem ersten Durchgang in Führung. Der Franzose erzielte in 01:12,91 Minuten die Bestzeit. Philipp Schörghofer (+00,64) holte sich mit einer guten Fahrt Platz zwei und auch Marcel Hirscher (+00,70) lauert auf Rang drei. Damit stehen die Chancen auf seinen 100. Podestplatz nicht schlecht.