Hirscher: Österreichs Sportstar feiert Geburtstag

Happy Birthday, Marcel Hirscher! Österreichs Sport- Superstar feiert heute seinen 28. Geburtstag. Nach der Ski- WM in St. Moritz und den errungenen zwei Goldmedaillen (oben sehen Sie seinen Gold- Lauf im Slalom) und einer aus Silber hat sich Hirscher sechs Tage Skipause gegönnt. Nun läuft bereits Vorbereitung auf das Technikwochenende in Kranjska Gora auf Hochtouren. In Slowenien kann es bereits die Entscheidung im Gesamtweltcup zu seinen Gunsten und damit die sechste große Kugel in Folge für Marcel geben.