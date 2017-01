Hirscher lauert mit Mini- Rückstand auf Pinturault!

Weitere 36 Hundertstel hinter Hirscher liegt - relativ abgeschlagen - Überraschungsmann Matts Olsson auf Platz drei - noch knapp (+0,05) vor dem bayrischen Lokalmatador Felix Neureuther. Der Schwede Olsson schaffte es mit der hohen Startnummer 23 noch, dem Halbzeit- Podest ein zu 33,33 Prozent verändertes "Gesicht" zu geben. Keine Frage: Die Piste in Garmisch erlaubte solche Husarenritte dank ihrer guten Präparierung allemal - auch wenn die äußerst eisigen Bedingungen das Skifahren nicht gerade zum Zuckerschlecken machten.

Kein einziger Läufer erweckte im Zielraum nach getaner Arbeit den Eindruck, noch über großzügige Kraftreserven zu verfügen - praktisch allen war nach dem Abschwingen danach, sich auf die brennenden Oberschenkel zu fassen. Bei Laufzeiten von knapp 1:20 Minuten freilich auch kein Wunder!

Roland Leitinger Foto: GEPA

Aus österreichischer Sicht enttäuschend: Mit Roland Leitinger (+2,46/20.) schaffte es nur ein einziger weiterer ÖSV- Läufer unter die besten 30. Christoph Nösig entschied sich wegen einer Erkrankung gegen einen Start, Matthias Mayer verpasste die Qualifikation. Philipp Schörghofer, Manuel Feller, Marcel Mathis und Christian Hirschbühl schieden aus. Die Entscheidung beginnt um 13.15 Uhr - natürlich LIVE im sportkrone.at- Ticker!

Das Ergebnis:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:19,76 Minuten

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,09 Sekunden

3. Matts Olsson (SWE) +0,45

4. Felix Neureuther (GER) +0,50

5. Stefan Luitz (GER) +0,96

6. Mathieu Faivre (FRA) +1,01

7. Victor Muffat- Jeandet (FRA) +1,02

8. Florian Eisath (ITA) +1,21

9. Leif Kristian Haugen (NOR) +1,38

10. Tommy Ford (USA) +1,44

11. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,52

12. Justin Murisier (SUI) +1,56

13. Manfred Mölgg (ITA) +1,63

14. Riccardo Tonetti (ITA) +2,08

15. Steve Missillier (FRA) +2,10

16. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +2,11

17. Gino Caviezel (SUI) +2,14

18. Tim Jitloff (USA) +2,21

19. Kjetil Jansrud (NOR) +2,38

20. Roland Leitinger (AUT) +2,46

21. Luca de Aliprandini (ITA) +2,56

22. Roberto Nani (ITA) +2,64

23. Andreas Zampa (SVK) +2,72

24. Carlo Janka (SUI) +2,73

25. Loic Meillard (SUI) +2,79

26. Krystof Kryzl (CZE) +2,87

27. Alexander Andrienko (RUS) +2,89

28. Simon Maurberger (ITA) +3,00

29. Zan Kranjec (SLO) +3,04

30. Filip Zubcic (CRO) +3,13

Weiters:

39. Matthias Mayer (AUT) +3,84

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Daniel Meier (AUT), Christian Hirschbühl (AUT), Marcel Mathis (AUT), Manuel Feller (AUT), Philipp Schörghofer (AUT), Rasmus Windingstad (NOR), Cyprien Sarrazin (FRA)

Nicht gestartet: Christoph Nösig (AUT/Erkrankung)