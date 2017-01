Hirscher hat endlich seinen 100. Podestplatz!

Beim RTL- Klassiker in Adelboden eroberte Marcel Hirscher am Samstag seinen 100. Podestplatz! Der 27- jährige Salzburger musste sich nur knapp um vier Hundertstel dem Franzosen Alexis Pinturault geschlagen geben. Mit Philipp Schörghofer landete ein weiterer ÖSV- Läufer am Podest. Hirschers sensationelle Fahrt sehen Sie oben im Video!