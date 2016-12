Hirscher & Co. mit böser Pleite im Alta- Badia- RTL!

G esamtweltcup-

Spitzenreiter Marcel Hirscher scheiterte wie im Vorjahr bereits in der Auftaktrunde und wurde als 18. gewertet.

Neben dem Salzburger schieden von den insgesamt fünf startberechtigten ÖSV- Läufern auch noch Christoph Nösig und Roland Leitinger gleich in der ersten Runde aus.

Für Manuel Feller, der 16. wurde, war wie für Schörghofer dann unmittelbar danach im Achtelfinale Endstation.

Das Ergebnis:

1. Cyprien Sarrazin (FRA)

2. Carlo Janka (SUI)

3. Kjetil Jansrud (NOR)

4. Leif Kristian Haugen (NOR)

5. Andre Myhrer (SWE)

6. Stefan Luitz (GER)

7. Gino Caviezel (SUI)

8. Mathieu Faivre (FRA)

9. Alexis Pinturault (FRA)

10. Henrik Kristoffersen (NOR)

11. Philipp Schörghofer (AUT)

12. Steve Missillier (FRA)

13. Zan Kranjec (SLO)

14. Florian Eisath (ITA)

15. Victor Muffat- Jeandet (FRA)

16. Manuel Feller (AUT)

17. Matts Olsson (SWE)

18. Marcel Hirscher (AUT)

19. Björnar Neteland (NOR)

20. Ryan Cochran- Siegle (USA)

21. Manfred Mölgg (ITA)

22. Luca de Aliprandini (ITA)

23. Felix Neureuther (GER)

24. Christoph Nösig (AUT)

25. Tommy Ford (USA)

26. Roberto Nani (ITA)

27. Roland Leitinger (AUT)

28. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

29. Justin Murisier (SUI)

30. Dominik Paris (ITA)

31. Marco Odermatt (SUI)

32. Filip Zubcic (CRO)

Wichtigere Duelle:

Finale: Sarrazin schlägt Janka um 0,10 Sekunden

Um Platz drei: Jansrud schlägt Haugen um 0,23 Sek.

Duelle der Österreicher - Achtelfinale:

Sarrazin schlägt Schörghofer um 0,43 Sek.

Caviezel schlägt Feller (gestürzt)

1. Runde:

Schörghofer schlägt Cochran- Siegle um 0,22 Sek.

Feller schlägt Ford um 0,01 Sek.

Missillier schlägt Hirscher um +0,06 Sek.

Eisath schlägt Nösig um 0,27 Sek.

Haugen schlägt Leitinger um 2,72 Sek.

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Marcel Hirscher (AUT) 553

2. Kjetil Jansrud (NOR) 382

3. Alexis Pinturault (FRA) 313

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 282

5. Mathieu Faivre (FRA) 270

6. Felix Neureuther (GER) 223

7. Aksel Lund Svindal (NOR) 220

8. Carlo Janka (SUI) 206

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 181

10. Max Franz (AUT) 172

11. Erik Guay (CAN) 169

12. Andre Myhrer (SWE) 159

13. Leif Kristian Haugen (NOR) 147

14. Manfred Mölgg (ITA) 146

15. Peter Fill (ITA) 143

Weiters:

18. Manuel Feller (AUT) 127

20. Michael Matt (AUT) 120

26. Philipp Schörghofer (AUT) 109

31. Matthias Mayer (AUT) 86

40. Hannes Reichelt (AUT) 64

45. Marc Digruber (AUT) 58

46. Roland Leitinger (AUT) 55

52. Christoph Nösig (AUT) 44

59. Romed Baumann (AUT) 35

64. Vincent Kriechmayr (AUT) 29

81. Patrick Schweiger (AUT) 18

84. Klaus Kröll (AUT) 17

103. Marco Schwarz (AUT) 8

107. Otmar Striedinger (AUT) 6

111. Christian Hirschbühl (AUT) 4

113. Christian Walder (AUT) 3