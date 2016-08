Hinteregger verlässt Salzburg in Richtung Augsburg

"Martin Hinteregger war unser Wunschspieler für die noch offene Position in der Innenverteidigung. Es war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt, dass wir bis zum Schluss geduldig geblieben sind", freute sich Augsburgs Sport- Geschäftsführer Stefan Reuter über den Transfer. "Damit sind unsere Transferaktivitäten abgeschlossen, da wir alle Positionen doppelt besetzt haben."

Und auch Hinteregger selbst zeigte sich zufrieden. "Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich wollte unbedingt wieder in der Bundesliga spielen und sehe den FCA als die perfekte Adresse. Hier wurde in den letzten Jahren Großartiges geleistet und nun will ich dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen." Hinteregger war seit 2006 bei Salzburg tätig, durchlief dort seit der U15 alle Nachwuchsmannschaften und brachte es im A- Team auf 212 Pflichtspiele und zwölf Tore. Dabei schaffte er den Sprung ins Nationalteam, für das er 17 Mal im Einsatz war.

Im Folgenden sehen Sie eine musikalisch- satirische Auseinandersetzung mit dem Champions- League- Drama bei Red Bull Salzburg:

Wisdom als Schwegler- Ersatz

Wenn sich mit Hinteregger schon ein Mann für die Innenverteidigung aus Salzburg verabschiedete, wurden die "Bullen" zumindest auf der Suche nach einem Schwegler- Ersatz fündig. Andre Wisdom - zu Deutsch "Weisheit" - wurde auf Leihvertragsbasis verpflichtet. Er ist 23, einstiger U21- Teamkicker Englands und kommt von Klopp- Klub Liverpool.

In Salzburg ist es für den ehemaligen englischen U21- Teamspieler vor allem wichtig, regelmäßig zu spielen. "Natürlich ist mir klar, dass die österreichische Bundesliga nicht mit der Premier League zu vergleichen ist. In Österreich gibt es weniger Mannschaften und die Stadien sind kleiner, aber das ist nicht wesentlich. Für mich zählt eher, auf welchem spielerischen Niveau in der nationalen Liga gespielt wird, und das ist meiner Meinung nach sehr gut, auch wenn es eine kleine Liga ist", meinte Wisdom.

Foto: 2016 Getty Images

Dass die Salzburger dabei die großen Gejagten sind, ist ihm bewusst: "Ich weiß, dass dieser Klub Titel gewinnen will und auch in der Europa League große Ambitionen hat, sehr weit zu kommen. Ich möchte mein Bestes geben und Anteil haben, diese Ziele auch zu erreichen", sagte der Abwehrspieler. Wisdom wird am Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen.