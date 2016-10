Hinteregger: Pfiffe in Leipzig "muss man genießen"

"Auch Pfiffe muss man genießen." Das wiederholte - angesprochen auf das 1:2 in Leipzig (die Highlights vom Spiel sehen Sie im Video oben!) - Bullen- Feindbild, pardon Augsburg- Legionär Martin Hinteregger in Wien. "Wer weiß, wie oft einem das noch passiert." Klingt cool, abgebrüht. Und ging dennoch nicht spurlos am 24- Jährigen vorbei. Weil sein Sager "lieber absteigen als mit Leipzig Meister werden" zwar zu ihm passt, er das aber so nie gesagt haben will.

"Aber dann war der Stein schon im Rollen", muss der Innenverteidiger jetzt damit leben, dass er sich in Deutschland nicht nur mit Leistung einen Namen gemacht hat. "Ich kann damit umgehen, mir tat nur weh, dass die Reaktionen darauf meiner Familie nahegegangen sind."

Hinteregger: "Ich spüre das Vertrauen"

Weshalb Hinteregger aber nicht seine Lockerheit, sein Selbstvertrauen eingebüßt hat: "Alles positiv. Ich bin gesetzt, spüre das Vertrauen", ist er im zweiten Anlauf (nach Gladbach) jetzt über Augsburg in Deutschland angekommen. Im ÖFB- Team sowieso. 18 Länderspiele, seit seiner Knieverletzung vor einem Jahr immer dabei. Auch bei der EURO und dem 2:1 beim Quali- Start in Tiflis. "Da waren wir nicht kompakt genug, hatten wir zu viele Abspielfehler", wurde die Georgien- Partie aufgearbeitet.

Um sich am Donnerstag der "Mission possible" stellen zu können: Wales - also Bale - stoppen. "Das geht nur gemeinsam als Team", ist sich Hinteregger sicher. "So wie es uns bei Neymar, Ibrahimovic und Ronaldo auch schon gelungen ist." Das klingt wieder nach Hinteregger. Und am Donnerstag wird er auch nicht ausgepfiffen...