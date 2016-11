Hilflos in Hütteldorf - kommt jetzt der Knall?

Nach der 0:1- Heimpleite gegen Wolfsberg (siehe Video oben) war das Allianz- Stadion wieder ein Pulverfass - kommt es jetzt bei Rapid in der Länderspiel- Pause zum großen Knall? Sportchef Müller steht im Schussfeuer der Fans, Trainer Büskens ist angezählt. Und in Hütteldorf sind alle ratlos. Kein Wunder bei weiter neun Punkten Rückstand auf Sturm und Altach, das die Austria 5:1 abfertigte. Salzburg verlor in Mattersburg 1:2.