HIER LIVE: Federer im Superfinale gegen Nadal!

Es ist das Finale der zwei ganz großen Tennis- Helden! Roger Federer gegen Rafael Nadal! 37 Aufeinandertreffen der spielenden Legenden gab es bereits. Nadal führt im Head- to- Head mit 23:13, hat aber die vergangenen drei Duelle verloren. Zwei davon 2017, in einem großartigen Australian- Open- Final- Fight in fünf Sets und vor zwei Wochen im Achtelfinale von Indian Wells.