Heute LIVE: Thiem gegen Nadal um Paris- Finale

Die Partie Murray gegen Wawrinka beginnt um 12.45 Uhr, danach (nicht vor 15.30 Uhr) geht der große Kracher zwischen Thiem und Nadal über die Bühne. "Gladiator" gegen "Dominator", "Sand- König" gegen "Sand- Prinz" oder einfach Rafael Nadal gegen Dominic Thiem. Der 23- jährige Niederösterreicher, der sich am Mittwoch nach einer großartigen Leistung zum zweiten Mal in Folge für das Semifinale von Roland Garros qualifiziert hat, steht vor seiner bisher schwierigsten Aufgabe: Die Mission des besten Sandplatz- Spielers aller Zeiten zu stoppen.

Und diese lautet: als erster Spieler die "Decima" bei den French Open zu schaffen, also seinen zehnten Titel beim Grand- Slam- Turnier in Paris zu holen. Nach seinem vor allem in dieser Klarheit unerwarteten 7:6(5)- 6:3- 6:0- Erfolg über Titelverteidiger Novak Djokovic (im Video oben sehen Sie den Matchball!) hat sich Thiem weltweit in die Sport- Schlagzeilen gespielt. Es war sein 250. Match auf ATP- Tour- Level, passender hätte er das kleine Jubiläum nicht zelebrieren können.

Foto: AP

Der Weltranglisten- Siebente könnte mit seinem ersten Einzug in ein Grand- Slam- Endspiel auf Platz sechs, mit dem Titel auf Rang fünf vorstoßen. Verliert er im siebenten Duell mit dem 31- jährigen Spanier zum fünften Mal, dann rutscht er aufgrund der ATP- Arithmetik um einen Platz auf Position acht zurück. Thiem freute sich nur kurz und intensiv, ehe er schon wieder auf Wettkampfmodus schaltete. Schließlich ist das Turnier noch nicht vorbei. Und, ganz wie es auch der unterlegene Djokovic ausdrückte, dieser Dominic Thiem ist hungrig.

"Sicher ist es ein Supergefühl, aber ich kann jetzt nicht in einen Freudentaumel verfallen, weil es weitergeht", erklärte Thiem. Und sieht auch einen Unterschied zu 2016. "Letztes Jahr war ich mit dem Semifinale in gewisser Weise schon ein bisserl zufrieden. Das ist jetzt anders. Ich wollte vor dem Turnier weit kommen und ein gutes Turnier spielen, das ist mir jetzt gelungen." Aber trotzdem gehe es für ihn weiter und er sei voll im Turniermodus. "Ich bin nicht bereit, irgendwelche Freudensprünge zu machen."