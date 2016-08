Hertha BSC besiegt Freiburg dank Last- Minute- Tor

Knapp, aber doch hat Hertha BSC Berlin in der Deutschen Bundesliga gegen Aufsteiger SC Freiburg nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 gewonnen. Am Auftaktwochenende der neuen Saison sicherte der eingewechselte Julian Schieber mit seinem Treffer in der 95. Minute der Hertha den Sieg. Nicolas Höfler hatte für Freiburg erst in der Nachspielzeit ausgeglichen. Alle Highlights der Partie sehen Sie im Video oben!