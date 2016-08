Hertha BSC besiegt Freiburg dank Last- Minute- Tor

Knapp, aber doch hat Hertha BSC Berlin in der Deutschen Bundesliga gegen Aufsteiger SC Freiburg nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 gewonnen. Am Auftaktwochenende der neuen Saison sicherte der eingewechselte Julian Schieber mit seinem Treffer in der 95. Minute der Hertha den Sieg. Nicolas Höfler hatte für Freiburg erst in der Nachspielzeit ausgeglichen.