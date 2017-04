Heimsieg! VfB Stuttgart baut Tabellenführung aus

Der VfB Stuttgart arbeitet weiter an der Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Im Zweitliga- Topspiel gegen Union Berlin setzten sich die Schwaben am Montag daheim mit 3:1 durch und bauten damit ihre Tabellenführung auf Braunschweig auf drei Punkte aus. Alexandru Maxim (29.), Simon Terodde (33.) und Daniel Ginczek (68.) trafen für den VfB, Sebastian Polter (57.) für die Gäste.