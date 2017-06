Heiko Westermann: Ein Boss für die Austria- Abwehr

Der größte Transfercoup der Wiener Austria in diesem Sommer ist praktisch in trockenen Tüchern. "Man kann sagen, dass die Suche nach einem Innenverteidiger erfolgreich beendet ist", verriet Sportdirektor Franz Wohlfahrt der "Krone". Das heißt: Heiko Westermann, 27- facher deutscher Teamspieler und zuletzt bei Ajax Amsterdam, wird der Nachfolger von Lukas Rotpuller, der seinen Vertrag bei den Violetten nicht verlängern wollte, im Abwehrzentrum.

Westermann soll im Trainingslager in Kärnten, wohin die Fink- Truppe am Freitag aufbricht, dabei sein. Auch eine Einigung mit Benfica Lissabon über den Verbleib von Kevin Friesenbichler steht kurz bevor.

Im folgenden Video sehen Sie Austria- Kuratoriumsvorsitzenden, Bürgermeister Interview im Interview über seine Veilchen:

Am Montag stoßen dann Larry Kayode und Jens Stryger Larsen zum Team in Seeboden. "Für beide liegt uns kein offizielles Angebot vor. Deshalb bleiben sie bei der Austria." Wohlfahrt weiß aber, dass sich das bis zum Ende der Transferzeit natürlich noch ändern kann. Für den Fall eines Wechsels von Larry Kayode will Wohlfahrt bereits ein Ass im Ärmel haben. Der Sportchef gibt aber zu. "Klar ist, dass es mit jedem Tag schwieriger werden würde, einen adäquaten Ersatz zu finden."

Admiras Forderungen "unerfüllbar und eigenartig"

Die Verhandlungen mit Christoph Monschein wurden vorerst abgebrochen, Wohlfahrt bezeichnet Admiras Forderungen als "unerfüllbar und eigenartig". Wie schaut’s mit einer Rückkehr von Florian Klein aus? Der österreichische Teamverteidiger genießt noch seinen Urlaub, prüft derzeit natürlich seine Optionen. Wohlfahrt: "Da sind wir noch weit entfernt von spruchreif, aber da bleiben wir am Ball!" Bereits am Freitag bestreitet die Austria bei SC Tamsweg den ersten Test.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung