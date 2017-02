Hauser, Springer & Co. starten in die neue Saison

Ein Gros von Österreichs Triathlon- Elite startet am Wochenende beim Weltcup- Auftakt in Kapstadt über die halbe Olympia- Distanz in die Wettkampf- Saison. Für das Damen- Rennen am Samstag ist Julia Hauser genannt, für jenes der Herren am Sonntag Thomas Springer, Lukas Hollaus, Alois Knabl und Lukas Pertl. Von Österreichs Olympia- Trio von Rio fehlt damit nur Sara Vilic, sonst auch Lisa Perterer.