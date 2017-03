Hauser in Oslo Weltcup- Fünfte in Verfolgung

Lisa Theresa Hauser hat sich am Samstag beim Biathlon- Weltcupfinale in Oslo mit einer glänzenden Schießleistung in der 10- km- Verfolgung vom 22. auf den fünften Platz verbessert. Die Tirolerin traf alle 20 Scheiben und stellte ihr bestes Weltcup- Resultat (vom Dezember in Östersund) ein. Die Finnin Mari Laukkanen feierte trotz einer Strafrunde auf dem Holmenkollen einen Doppelsieg.