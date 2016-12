Hauser im Pokljuka- Sprint 12., Sieg an Dahlmeier

Die Deutsche setzte sich 3,5 Sekunden vor der laufstarken Französin Justine Braisaz durch, wobei sie nach dem Stehend- Schießen noch rund neun Sekunden zurückgelegen war. Rang drei im 7,5- km- Bewerb ging an die Norwegerin Marte Olsbu (+21,3). Ein starkes Comeback nach mehr als zweieinhalbjähriger Baby- Pause gab die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die Sprint- Olympiasiegerin von Vancouver und Sotschi wurde Sechste (30,7).

Hauser bot erneut eine tadellose Leistung, agierte am Schießstand sicher und schnell. In der Loipe verlor die Tirolerin aber etwas an Terrain (+51,0 Sekunden), in der Weltcup- Gesamtwertung ist die 22- Jährige Fünfte. "Das war wieder ein super Rennen. Mit dem Schießen bin ich voll zufrieden. Die Schlussrunde war zwar extrem hart, aber ich habe alles gegeben. Ich hätte mir vor der Saison nie erträumt, dass es so gut losgeht, das muss ich genießen. Dieses Ergebnis ist eine tolle Voraussetzung für morgen, da ist wieder viel drin", sagte Hauser.

Landsfrau Katharina Innerhofer kam an der Stätte ihres Sprint- Sensationssiegs von 2014 bei ihrem Weltcup- Comeback nach zwei Schießfehlern auf Platz 59 (2:22,6). Sie wird damit am Samstag in der Verfolgung ebenfalls dabei sein.