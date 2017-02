Hasenhüttl: "Job bei Bayern ist allerletzte Stufe"

Im österreichischen Trainerduell blieb Ralph Hasenhüttl am Samstag gegen Peter Stöger siegreich. Mit Aufsteiger RB Leipzig gewann "Hasi" 3:1 gegen Stögers Kölner (oben im Video). Nach seinen tollen Ergebnissen wird Hasenhüttl in letzter Zeit immer wieder mit dem deutschen Top- Klub Bayern München, der am Wochenende den HSV mit 8:0 abschoss, in Verbindung gebracht. "Ein Job beim FC Bayern ist wirklich die allerletzte Stufe", so der 49- Jährige zu den Gerüchten.