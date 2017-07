Hasenhüttl: "Bayern ist nicht unser Gradmesser"

"Ich glaube, dass man uns nicht ganz vorne auf dem Zettel hat", sagte der 49- Jährige Hasenhüttl im Traininglager im österreichischen Seefeld. "Der FC Bayern ist aber auch nicht von vornherein unser Gradmesser", so der Steirer gegenüber der "Sport Bild".

Foto: GEPA

Wie wird die Doppelbelastung weggesteckt?

In der vergangenen Saison profitierte der damalige Aufsteiger auch davon, dass man sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren konnte. Dieser Luxus fällt nun, durch die zusätzliche Belastung in der Champions League, weg. "Jetzt sind wir gefordert zu zeigen, dass wir trotzdem guten Fußball spielen können am Wochenende."

Der Kader, den die Leipziger zur Verfügung haben, macht Erfolgscoach Hasenhüttl aber zuversichtlich. "Ich finde, dass der Kader im Moment absolut das hergibt, was wir brauchen für das Jahr." Zudem, so Hasenhüttl, seien die Bullen auf fast jeder Position mit hoher Qualität doppelt besetzt. Da hilft es natürlich auch, dass sich die Verantwortlichen geweigert haben, den Ex- Salzburger Naby Keita nach Liverpool ziehen zu lassen.