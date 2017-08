Hartberg "bestätigt" im Nachtrag Sieg gegen Wacker

Der TSV Hartberg hat am Montag im Nachtragsspiel seinen Drittrundensieg in der Ersten Liga gegen Wacker bestätigt. Die Steirer setzten sich zu Hause 3:1 gegen das Team von Karl Daxbacher durch und überholten die Tiroler damit in der Tabelle. Hartberg belegt mit zwölf Punkten aus sieben Spielen den dritten Tabellenrang, Wacker ist mit einem Punkt weniger Fünfter.