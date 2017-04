Harniks Hannover lässt im Titelkampf Punkte liegen

Hannover, für das Harnik in der 74. Minute an die Stange schoss, kann damit in der 28. Runde von Stuttgart, Braunschweig und Union Berlin von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Würzburger Kickers, für die neuerlich Jörg Siebenhandl im Tor stand, trennen indes nur noch drei Punkte von der Abstiegszone.

Im Abstiegskampf haben Arminia Bielefeld und St. Pauli durch Auswärtssiege vorerst die bedrohten Plätze verlassen. Bielefeld siegte mit Manuel Prietl beim SV Sandhausen (mit Marco Knaller und Stefan Kulovits) 3:1 (1:0), St. Pauli gewann beim 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0).