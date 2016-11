Harnik trifft bei Hannovers 2:0- Sieg

Hannover 96 hat dank ÖFB- Legionär Martin Harnik den Sprung auf den Relegationsplatz in der zweiten deutschen Bundesliga geschafft. Der Absteiger gewann am Samstag sein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue vor 31.100 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Den Führungstreffer erzielte Harnik in der 23. Minute per Kopf. Für den 29- Jährigen war es das sechste Saisontor in der Liga.