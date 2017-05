Harnik- Doppelpack bei 2:0- Sieg von Hannover 96!

Hannover 96 hat dank Martin Harnik zumindest für einen Tag den Sprung auf Rang zwei und damit den zweiten fixen Aufstiegsrang in der zweiten deutschen Bundesliga geschafft! Der ÖFB- Teamspieler entschied das Duell der 32. Runde beim 1. FC Heidenheim am Freitag mit einem Doppelpack (16., 25.) im Alleingang. Hannover zog damit vorerst nach Punkten mit Leader Stuttgart gleich. Die Stuttgarter haben am Sonntag Abstiegskandidat Erzgebirge Aue zu Gast. Der drei Zähler dahinter liegende Dritte Eintracht Braunschweig ist erst am Montag zu Hause gegen den weitere drei Punkte dahinter rangierenden Vierten Union Berlin im Einsatz.