Harnik- Assist bei Hannovers Sieg im Spitzenspiel

Hannover 96 ist in der zweiten deutschen Bundesliga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Union Berlin herangerückt. Beim Debüt von Neotrainer Andre Breitenreiter gewannen die Hannoveraner am Samstag das Duell mit dem Spitzenreiter 2:0 und verbesserten sich vor den Sonntagspielen auf Rang drei. Das 1:0 durch Niclas Füllkrug bereitete ÖFB- Teamspieler Martin Harnik per Flanke vor.