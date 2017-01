Hansdotter führt in Flachau ++ Shiffrin nur Fünfte

Was für ein Lauf, was für eine Überlegenheit, was für eine Bestzeit! Frida Hansdotter ist im 1. Durchgang des Nachtslaloms von Flachau wahrhaftig eine Klasse für sich gewesen. Die Schwedin stürmte regelrecht durch den Stangenwald ins Ziel und brachte dabei gleich 0,95 (!) Sekunden zwischen sich und die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener. Und Mikaela Shiffrin, die Slalom- Königin der vergangenen Jahre? Die landete "nur" als Fünfte im Klassement (+1,38), knapp vor den beiden Österreicherinnen Bernadette Schild (+1,48) und Katharina Truppe (+1,63).