Handball- WM: Deutschland und Dänemark out!

Die extrem verunsicherte Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson konnte gegen den Vize- Weltmeister zu keinem Zeitpunkt an die teils starken Vorstellungen der Vorrunde anknüpfen. Damit endet auch die rund zweieinhalbjährige Amtszeit des Isländers mit einem Tiefschlag.

Olympiasieger Dänemark ist ebenfalls sensationell schon im Achtelfinale gescheitert. Die Dänen unterlagen am Sonntag Ungarn in Albertville mit 25:27 (12:13). Dabei halfen dem Team des scheidenden Trainers Gudmundur Gudmundsson auch die acht Tore ihres Superstars Mikkel Hansen nicht. Die Dänen lagen in der Partie nicht einmal in Führung.

Der zweimalige Europameister und WM- Topfavorit Dänemark muss damit weiter auf seinen ersten Weltmeister- Titel überhaupt warten. Die Ungarn spielen dagegen nun am Dienstag im Viertelfinale gegen Norwegen. Schweden schaffte dagegen problemlos den Sprung in die Runde der besten acht Teams. Gegen Weißrussland setzten sich die Skandinavier in Lille klar mit 41:22 (24:11) durch. Im Viertelfinale treffen die Schweden nun auf Gastgeber Frankreich.