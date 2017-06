Hammer- Gerücht: Ronaldo will Real Madrid verlassen

Er und Lionel Messi sind unumstritten die besten Fußballer der Welt. Mit Real Madrid gewann er in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft und die Champions League (oben im Video), in der er sich mit zwei Treffern im Finale gegen Juventus Turin (4:1) auch noch die Torjägerkrone sicherte. Doch nun scheint die so höchst erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ronaldo und Real Madrid zu Ende zu sein.

Foto: AFP

Das behauptet zumindest "A Bola". Wie die portugiesische Sporttageszeitung schreibt, habe Ronaldo Real- Präsident Florentino Perez bereits informiert. Die Entscheidung, die Madrilenen zu verlassen, sei "unumstößlich". Der Grund: Der Weltfußballer sei über die Vorwürfe der Steuerhinterziehung "empört".

Der Stürmer soll nach einer Anzeige der Staatsanwaltschaft in Spanien zwischen 2011 und 2014 gut 14,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Ihm drohen eine Haftstrafe von bis zu sieben Jahren sowie eine Geldstrafe von 28 Millionen Euro.

Zuletzt reagierte er auf Instagram auf die Vorwürfe. "Manchmal ist die beste Antwort, still zu sein", so der Weltfußballer. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Superstar weitergeht.