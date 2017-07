Hamilton, wer sonst? Bei Buchmachern der Favorit

Bei den Buchmachern ist der Mercedes- Superstar Lewis Hamilton am Sonntag auf dem Red Bull Ring der heiße Favorit auf den Sieg. In der Formel- 1-WM führt Sebastian Vettel im Gesamtklassement, das letzte Rennen in Baku (oben im Video) hat Daniel Ricciardo gewonnen - doch für die Buchmacher sind die beiden in Spielberg nur Außenseiter. Für einen Sieg von Ferrari- Ass Vettel, der drei der acht Rennen heuer gewonnen und immer gepunktet hat, gibt's bei "tipp3" für einen Euro Einsatz drei Euro retour. Damit gilt er vor Valtteri Bottas (1:5) als erster "Herausforderer".