Hamilton siegt wieder! Vettel verliert Platz drei

Weil Verstappen im Zweikampf mit dem viertplatzierten Sebastian Vettel die Strecke verlassen und sich dabei wohl einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Deutschen verschafft hatte, wurde Verstappen von der Rennleitung mit einem Fünf- Sekunden- "Aufschlag" bestraft und landete im Klassement nur auf Rang vier. Vettel war für ein verbotenes Manöver bestraft worden und hat damit Rang drei, den er nach der Strafe für Verstappen für kurze Zeit erbte, verloren. Der Ferrari- Pilot wurde mit einer Zehn- Sekunden- Strafe belegt und fiel damit in der Wertung des drittletzten Rennens dieser Formel- 1-Saison auf den fünften Platz zurück. In der Folge rückte Daniel Ricciardo auf den dritten Rang vor.

Für Aufregung sorgte Vettel, bei dem während des Rennens alle Sicherungen durchbrannten. Weder Verstappen noch die FIA kamen dabei ungeschoren davon, besonders hart traf Vettels Zorn via Funk Rennleiter Charlie Whiting, dem Vettel ein herzhaftes "Fuck off, Charlie" widmete - nähere Informationen dazu finden Sie HIER!

Für Hamilton war es der achte Sieg 2016 und der 51. in seiner Karriere. Damit zog er in der ewigen Bestenliste mit dem französischen Dreifach- Weltmeister Alain Prost auf Platz zwei hinter dem Deutschen Michael Schumacher gleich. Überhaupt: Die Ausbeute von Hamilton in Nordamerika liegt bei hundert Prozent. In der Vorwoche hatte der USA- Fan in Austin seinen 50. GP- Sieg gefeiert, nun legte er knapp 1000 Kilometer weiter südlich nach. "Es war toll aufgrund all dieser Leute", strahlte Hamilton bei der Siegerehrung vor 130.000 Zuschauern.

Rosberg: "Lewis war zu schnell an diesem Wochenende"

"Es war ein guter Tag. Lewis war zu schnell an diesem Wochenende", resümierte indes Rosberg. Mercedes durfte sich über den 17. Sieg in diesem Jahr freuen - mehr hat kein anderes Team jemals geschafft. Zwei Rennen sind in dieser Saison mit 21 WM- Läufen noch ausständig. Am 13. November findet in Sao Paolo der Große Preis von Brasilien statt, dort kann Rosberg mit einem Sieg aus eigener Kraft Weltmeister werden. Zwei Wochen später wird in Abu Dhabi gefahren.

Turbulenter Start ins Rennen - mit Safety- Car- Einsatz

Das Rennen hatte bereits mit einem turbulenten Start und - fast folgerichtig - einem Safety- Car- Einsatz begonnen. Unter anderem hatte Pascal Wehrlein im Gerangel mit zwei anderen Autos seinen Manor- Boliden demoliert, außerdem waren beide Mercedes nach der ersten Kurve auf die Grünfläche ausgeschert - für die zwei gab es dafür allerdings keine Sanktion. Die Reihenfolge der Top 3 blieb in dieser Phase unverändert: Hamilton zog vorne weg, Verstappen saß Rosberg im Nacken.

Verstappen sorgt bereits früh gegen Rosberg für Aufreger

Der Niederländer verlor anschließend Boden auf den Deutschen - und wegen eines Boxenstopps seinen Platz an Ricciardo. Für Rosberg war entscheidend, dass er nach seinem 1. Stopp vor dem Red- Bull- Duo aus der Box kam. Verstappen, den Daniel Ricciardo aus strategischen Gründen vorbeilassen musste, drückte in der Folge den Abstand jedoch unter eine Sekunde. In der 50. Runde verschätzte sich der für seine aggressive Fahrweise bekannte Niederländer bei einem Überholversuch. Verstappen bremste spät, passierte Rosberg, erwischte dann jedoch die Kurve nicht mehr und musste den eben gewonnenen zweiten Platz wieder hergeben.

Das Endergebnis des Grand Prix von Mexiko:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 01:40:31,402 Std.

2. Nico Rosberg (GER) Mercedes +8,354 Sek.

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +20,858

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +21,323

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +27,313

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +49,376

7. Nico Hülkenberg (GER) Force India +58,891

8. Valtteri Bottas (FIN) Williams +1:05,612 Min.

9. Felipe Massa (BRA) Williams +1:16,206

10. Sergio Perez (MEX) Force India +1:16,798

11. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1 Runde

12. Jenson Button (GBR) McLaren +1 Runde

13. Fernando Alonso (ESP) McLaren +1 Runde

14. Jolyon Palmer (GBR) Renault +1 Runde

15. Felipe Nasr (BRA) Sauber +1 Runde

16. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DEN) Renault +1 Runde

18. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

19. Esteban Gutierrez (MEX) Haas +1 Runde

20. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

21. Esteban Ocon (FRA) Manor +2 Runden~

Ausgeschieden: Pascal Wehrlein (GER/Manor)

Schnellste Runde: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) in der 53. Runde - Zeit : 01:21,134 Min., Durchschnittstempo : 190,970 km/h

Der Stand in der WM- Fahrerwertung:

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 349

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 330

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 239

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 192

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 178

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 175

7. Sergio Perez (MEX) Force India 85

8. Valtteri Bottas (FIN) Williams 85

9. Nico Hülkenberg (GER) Force India 60

10. Fernando Alonso (ESP) McLaren 52

11. Felipe Massa (BRA) Williams 51

12. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 38

13. Romain Grosjean (FRA) Haas 29

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 25

15. Jenson Button (GBR) McLaren 21

16. Kevin Magnussen (DEN) Renault 7

17. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1

18. Pascal Wehrlein (GER) Manor 1

19. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1

Der Stand in der Konstrukteurs- WM:

1. Mercedes 679

2. Red Bull 422

3. Ferrari 370

4. Force India 145

5. Williams 136

6. McLaren 74

7. Toro Rosso 55

8. Haas 29

9. Renault 8

10. Manor 1