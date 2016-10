Hamilton siegt vor Rosberg beim GP von Austin

Max Verstappen im zweiten Red Bull schied mit einem Motorproblem aus. Kimi Räikkönen fuhr seinen Ferrari nach einem offenbar verpatzten Reifenwechsel aus Sicherheitsgründen im Retourgang zurück an die Box. Toro- Rosso- Pilot Carlos Sainz jr. belegte hinter Sebastian Vettel (Ferrari) und Fernando Alonso (McLaren) Platz sechs. Daniil Kwjat wurde einbezüglich einer Zehn- Sekunden- Strafe Zwölfter. Der Russe, der auch in der kommenden Saison für Toro Rosso fahren wird, war für die Verursachung eines Unfalls in der ersten Runde bestraft worden.

Foto: 2016 Getty Images

"Das war immer ein guter Jagdgebiet für mich. Das Team hat einen hervorragenden Job an diesem Wochenende gemacht", sagte Hamilton nach seinem ersten Sieg seit der Sommerpause, es war sein vierter in Austin. "Am Start habe ich leider einen Platz verloren. Ich bin nicht vorbeigekommen an Lewis", meinte Rosberg.

Rosberg hält bei 331 Punkten

Nach dem 18. von 21 WM- Läufen in dieser Saison steht der Deutsche nun bei 331 Punkten, bei Hamilton sind es 305. "Es wird spannend, geht bis zum Ende. Das ist genau was die Formel 1 jetzt braucht, diesen Zweikampf", sagte Toto Wolff im ORF- Interview. Der nächste Grand Prix findet bereits am Sonntag in einer Woche in Mexiko- Stadt statt. Kommt Hamilton dort bei einem Sieg Rosbergs nicht über Platz zehn hinaus, ist ihm sein erster Titel nicht mehr zu nehmen.

Rosberg verlor beim Start Position zwei gegen Ricciardo, dahinter schob sich Räikkönen an Verstappen vorbei. Der 19- Jährige holte sich Platz vier später mit einem Überholmanöver gegen den Finnen aber wieder zurück und nahm Rosberg somit ins Sandwich zwischen den Roten Bullen. An der Spitze fuhr Hamilton ein einsames Rennen.

Konfusion herrschte zwischen Verstappen und seiner Kommandozentrale kurz vor Halbzeit des Rennens. Als der Niederländer auf die Red- Bull- Box zusteuerte, waren seine Mechaniker nicht bereit für einen Stopp. Mehr als 30 Sekunden vergingen, bis die Crew Schlagschrauber und Co. ausgepackt hatte und sich an die Arbeit machen konnte. Kurz darauf parkte seinen Wagen im Kiesbett. Später nahm Verstappen das Kommunikationsproblem später auf seine Kappe. "Der Boxenstopp - das war meine Schuld", sagte er.

Virtuelles Safety Car

Unmittelbar nach diesem Vorfall schaltete die Rennleitung das Virtuelle Safety Car ein, um den Red Bull per Kran abtransportieren zu können - das Wegschieben war offenbar nicht möglich. Hamilton und Rosberg nutzten das für eine Fahrt an die Boxen. Ricciardo hatte etwas zuvor ein zweites Mal die Reifen gewechselt und war als Dritter der Verlierer dieser Phase. Er beklagte sich, dass die Mercedes so zu einem "Gratis- Stopp" kamen. Der Australier versuchte am Ende alles, um Rosberg entscheidend näher zu kommen - es blieb beim Versuch.

GP der USA, 56 Runden zu je 5,513 km = 308,405 km:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 01:38:12,618

2. Nico Rosberg (GER) Mercedes +04,052

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +19,692

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +43,134

5. Fernando Alonso (ESP) McLaren +01:33,953

6. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso +01:36,124

7. Felipe Massa (BRA) Williams +1 Runde

8. Sergio Perez (MEX) Force India +1 Runde

9. Jenson Button (GBR) McLaren +1 Runde

10. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

11. Kevin Magnussen (DEN) Renault +1 Runde

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

13. Jolyon Palmer (GBR) Renault +1 Runde

14. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1 Runde

15. Felipe Nasr (BRA) Sauber +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN) Williams +1 Runde

17. Pascal Wehrlein (GER) Manor +1 Runde

18. Esteban Ocon (FRA) Manor +2 Runden

Out: Esteban Gutierrez (MEX) Haas, Nico Hülkenberg (GER) Force India, Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari, Max Verstappen (NED) Red Bull

Schnellste Runde: Sebastian Vettel (GER) Ferrari (55. Runde Zeit: 01:39,877 Min., Durchschnitt: 198,710 km/h)

WM- Stand (nach 18 von 21 Rennen)

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 331

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 305

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 227

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 177

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 170

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 165

7. Sergio Perez (MEX) Force India 84

8. Valtteri Bottas (FIN) Williams 81

9. Nico Hülkenberg (GER) Force India 54

10. Fernando Alonso (ESP) McLaren 52

11. Felipe Massa (BRA) Williams 49

12. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 38

13. Romain Grosjean (FRA) Haas 29

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 25

15. Jenson Button (GBR) McLaren 21

16. Kevin Magnussen (DEN) Renault 7

17. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1

18. Pascal Wehrlein (GER) Manor 1

19. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1

Konstrukteurs- WM (nach 18 von 21 Rennen)

1. Mercedes 636

2. Red Bull 400

3. Ferrari 347

4. Force India 138

5. Williams 130

6. McLaren 74

7. Toro Rosso 55

8. Haas 29

9. Renault 8

10. Manor 1