Hamilton siegt im Superduell mit Vettel!

P ole-

Position-

32-

Mercedes-

Mann Hamilton durfte sich über den 55. Sieg in seiner Karriere freuen, in Spanien hatte er sich bereits 2014 in die Siegerliste eingetragen. "Leute, was kann ich sagen? Fantastischer Job an diesem Wochenende!", bedankte sich derJährige bei seiner Mannschaft. In der Gesamtwertung verringerte Hamilton den Rückstand auf Vettel auf sechs Zähler. "Es war eine beherzte Fahrt", lobteBoss Toto Wolff.

"Ich war überrascht, wie viel schneller du auf der Geraden warst", sagte Vettel im Warteraum zu Hamilton. Vettel hatte den Start gewonnen und lange geführt. "Ich bin in einen guten Rhythmus gekommen, alles war gut", meinte der dreimalige Weltmeister. Am Ende habe der Deutsche aber keine Chance gegen seinen Vordermann gesehen. "Ich konnte nichts machen."

Ricciardos Comeback auf dem Stockerl

Ricciardo stand erstmals seit Mexiko 2016 wieder auf dem Podium. "Ich bin wirklich glücklich, wieder mit Champagner spritzen zu dürfen", meinte der Australier, der 1:15,820 Minuten Rückstand aufwies. Knapp blieb er damit als Einziger innerhalb der gleichen Runde wie Hamilton und Vettel. Red Bull war heuer bereits in Shanghai durch Max Verstappen unter die Top Drei gefahren. Der Niederländer, der hier im Vorjahr sensationell seinen ersten Sieg gefeiert hatte, sowie Kimi Räikkönen schieden nach einer Kollision in der ersten Kurve aus. Zur Mitte des Rennens verabschiedete sich mit Valtteri Bottas wegen eines Motorschadens ein weiterer prominenter Name - es war der erste Ausfall für Mercedes in dieser Saison.

Foto: AFP or licensors

Alonso verpasste Punkte

Fernando Alonso, der Liebling der Fans auf dem Circuit de Barcelona- Catalunya, schaffte es als Zwölfter nicht in die Punkteränge. Das gelang dafür Pascal Wehrlein: Der Deutsche besorgte trotz einer Fünf- Sekunden- Strafe als Achter die ersten WM- Punkte heuer für den Sauber- Rennstall, dessen Teamchefin Monisha Kaltenborn am vergangenen Mittwoch Geburtstag gefeiert hatte. Für Wehrlein war es das bisher beste Ergebnis in seiner Formel- 1-Laufbahn.

Super- Start von Vettel

Vettel kam am Start besser weg und stach vor Hamilton ("Ich weiß nicht, was da passiert ist") in die erste Kurve. Bottas stand dahinter am Anfang eines unglücklichen Domino- Effekts: Der Finne stieß seinen Landsmann Räikkönen neben sich an, der krachte dadurch in die Aufhängung von Verstappen, beide verließen notgedrungen die Strecke. Sowohl Verstappen als auch Räikkönen mussten kurz darauf aufgeben.

Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"Der Platz ist uns ausgegangen. Dann haben wir uns leicht berührt", erklärte Bottas. "Das ist am Ende auch Rennfahren. Das kann passieren, was heute passiert ist", blieb Verstappen gewohnt cool. Er erkannte dennoch einen Aufwärtstrend an diesem Wochenende, was die Performance des Red Bull angeht.

44. Runde als Entscheidung

Nach seinem ersten Boxenstopp in der 15. Runde kehrte Vettel nur als Vierter zurück. Hamilton blieb nach seinem Stopp aber hinter dem Deutschen. Nach einer kurzen Safety- Car- Phase kam Vettel in Runde 38 zum zweiten Mal an die Box und zwickte sich in einem engen Rad- an- Rad- Duell an Hamilton vorbei. Der überholte Vettel jedoch in der 44. Runde in der DRS- Zone nach dem Start außen.

"Keine Chance", sagte Vettel. "Wie ein Zug" hätte ihn Hamilton passiert. "Sebastian war wirklich sehr, sehr nahe dran", entgegnete der Brite, der sich letztlich aber keine Blöße gab. Der nächste Grand Prix findet in zwei Wochen, am 28. Mai, in Monaco statt.

Formel- 1-Grand- Prix von Spanien:

Streckenlänge: 66 Runden a 4,655 km = 307,104 km

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 01:35:56,497

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +03,490

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +01:15,820

4. Sergio Perez (MEX) Force India +1 Runde

5. Esteban Ocon (FRA) Force India +1 Runde

6. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

7. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso +1 Runde

8. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +1 Runde

9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

10. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

11. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +2 Runden

12. Fernando Alonso (ESP) McLaren +2 Runden

13. Felipe Massa (BRA) Williams +2 Runden

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas +2 Runden

15. Jolyon Palmer (GBR) Renault +2 Runden

16. Lance Stroll (CAN) Williams +2 Runden

Ausgeschieden: Valtteri Bottas (FIN) Mercedes, Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari, Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren, Max Verstappen (NED) Red Bull. Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes, 64. Runde: 01:23,593 Min., Durchschnitt: 200,470 km/h

WM- Stand (nach 5 von 20 Rennen):

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 104

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 98

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 63

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 49

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 37

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 35

7. Sergio Perez (MEX) Force India 34

8. Esteban Ocon (FRA) Force India 19

9. Felipe Massa (BRA) Williams 18

10. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 17

11. Nico Hülkenberg (GER) Renault 14

12. Romain Grosjean (FRA) Haas 5

13. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 4

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 4

15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 4

Konstrukteurs- WM (nach 5 von 20 Rennen):

1. Mercedes 161

2. Ferrari 153

3. Red Bull 72

4. Force India 53

5. Toro Rosso 21

6. Williams 18

7. Renault 14

8. Haas 9

9. Sauber 4