Hamilton: "Jetzt zeigt Vettel sein wahres Gesicht"

Der In- Fight zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel beim Großen Preis von Aserbaidschan (siehe Video oben) schlägt weiter hohe Wellen. Hamilton zeigte sich von Vettel enttäuscht und appellierte an die Vorbildrolle eines Champions. "Jeder hat eindeutig gesehen, was passiert ist. Die ganzen Jungs in den anderen Serien schauen zu uns auf, als Weltmeister gehen wir als Vorbilder voraus - und dieses Verhalten erwartet man nicht von einem mehrmaligen Champion", sagte Hamilton.