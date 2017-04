Hamilton: Indy wird für Alonso kein Spaziergang

Dabei war es zunächst als Scherz gemeint, als McLaren- Geschäftsführer Zak Brown Alonso auf einen Start in Indianapolis angesprochen hatte. "Es war einer dieser Witze mit ein bisschen Wahrheit drin", sagte der US- Amerikaner. Er habe vor dem Saisonauftakt der Formel 1 in Australien zu Alonso gesagt: "Hey, wir sollten irgendwann Indy zusammen machen." Er habe das nur gesagt, um zu sehen, wie Alonso reagiere. Und laut Brown scherzte Alonso auch entsprechend zurück. Aus dem Spaß ist nun Ernst geworden.

Getrieben von Schumachers Schatten

Ein bisschen Schuld an Alonsos Indy- Ausflug hat Michael Schumacher. Dessen sieben WM- Titel zwangen den Spanier, sich alternative Routen Richtung Unsterblichkeit zu überlegen. "Ich gewinne in verschiedenen Serien zu unterschiedlichen Momenten in meiner Karriere und bin ein Fahrer, der Rennen fahren und gewinnen kann in jedem Auto und in jeder Serie", erklärte Alonso seine "zweite Option".