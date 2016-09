Hamilton holt Pole! WM- Leader Rosberg auf Platz 2

Vor dem 16. der 21 Saisonrennen am Sonntag (9 Uhr) führt Rosberg in der WM- Gesamtwertung mit acht Punkten Vorsprung auf Hamilton. Der Deutsche hat alle drei Rennen seit der Sommerpause gewonnen, insgesamt gelangen ihm bereits acht Siege in dieser Saison. Hamilton hat sechs Erfolge auf dem Konto.

Endstand des Qualifyings:

1. Lewis Hamilton (GER) Mercedes 1:32,850 Min.

2. Nico Rosberg (GER) Mercedes 1:33,264

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:33,4204

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:33,467

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,584

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:33,632

7. Sergio Perez (MEX) Force India 1:34,319

8. Nico Hülkenberg (GER) Force India 1:34,489

9. Jenson Button (GBR) McLaren 1:34,518

10. Felipe Massa (BRA) Williams 1:34,671 (alle in Q3)

11. Valtteri Bottas (FIN) Williams 1:34,577

12. Romain Grosjean (FRA) 1:35,001

13. Esteban Gutierrez (MEX) Haas 1:35,097

14. Kevin Magnussen (DEN) Renault 1:35,277

15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:35,369

16. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 1:35,374 (alle in Q2)

17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:35,816

18. Felipe Nasr (BRA) Sauber 1:35,949

19. Joylon Palmer (GBR) Renault 1:35,999

20. Esteban Ocon (FRA) Manor 1:36,451

21. Pascal Wehrlein (GER) Manor 1:36,587

22. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:37,155 (alle in Q1)