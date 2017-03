Hamilton holt Pole - Vettel sprengt Mercedes- Duo

Lewis Hamilton hat beim Grand Prix von Australien seine 62. Pole Position geholt, es war bereits seine sechste in Melbourne! Dahinter folgte ein wenig überraschend Sebastian Vettel mit seinem Ferrari, der den zweiten Mercedes- Piloten Valtteri Bottas noch auf Platz drei schob. Für eine kleine Schrecksekunde sorgte Daniel Ricciardo: Der Red- Bull- Pilot zerstörte in der entscheidenden Phase seinen Red Bull (Präsentation sehen Sie oben im Video), blieb dabei aber unverletzt. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", so der Lokalmatador.