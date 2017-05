Hamilton & Bottas überlegen, Vettel mit Problemen

Katastrophal läuft es weiterhin für Fernando Alonso. Der Spanier brachte mit seinen McLaren- Honda nur zwei ungezeitete Runden zustande und rauschte früh ins Hotel ab. Alonso hat in keinem der bisher vier Saisonrennen die Zielflagge gesehen. "Zuverlässigkeit und Performance sind katastrophal", hatte der zweifache Weltmeister unlängst kritisiert. Alonso pfeift auf den nächsten WM- Lauf am 28. Mai in Monaco und startet lieber beim Indy 500 in den USA.

Redaktion krone Sport