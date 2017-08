Haftbefehl gegen Ex- Real- Star Roberto Carlos

Trotzdem wurde nun von einem Gericht in Rio de Janeiro ein Haftbefehl gegen Carlos erlassen. Nach Ansicht des Gerichts hat er die Unterhaltspflicht für eines seiner außerehelichen Kinder verletzt.

Foto: AFP

Roberto Carlos, der mit Real Madrid unter anderem dreimal die Champions League gewinnen konnte, hat insgesamt neun Kinder. Davon stammen zwei Töchter aus seiner jetzigen Ehe, drei Kinder aus erster Ehe und vier aus außerehelichen Beziehungen.

Über 16. 000- Euro- Rückstand

Als Botschafter für seinen ehemaligen Klub Real Madrid ist der frühere Verteidiger mit dem harten Schuss weltweit unterwegs. Ihm wird nun die Verletzung der Unterhaltspflicht vorgeworfen. Es handelt sich um einen Rückstand von 16.400 Euro.

Foto: AFP

Medienberichten zufolge soll Carlos gegenüber der Mutter seines Kindes angegeben haben, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Die zuständige Richterin sah dies jedoch nicht als ausreichende Begründung für die Unterhaltsverletzung an. Wenn der Ex- Kicker die Unterhaltsschuld nicht begleicht, droht ihm eine dreimonatige Haftstrafe.