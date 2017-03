Hämmerle und Schairer gewannen Cross- Teambewerb

Für Julian Lüftner/Lukas Pachner kam im Viertelfinale das Aus. Mit dem zehnten Tagesrang landeten der Wahl- Vorarlberger und der Wiener in der Endabrechnung des SBX- Teamweltcups auf dem vierten Platz.

Hämmerle freute sich über den abschließenden Sieg. "Wir waren in dieser Saison mit drei vierten Plätzen in den Teambewerben (Weltcup im Montafon und in Solitude, WM in der Sierra Nevada, Anm.) bisher nicht gerade vom Glück verfolgt. Vor allem die knapp verpasste WM- Medaille hat sehr wehgetan. Umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir beim letzten Rennen doch noch zugeschlagen haben."

Mit dem Erfolg von Hämmerle/Schairer haben es die ÖSV- Boarder in dieser Saison auf 15 Weltcupsiege sowie mit acht zweiten Plätzen und neun dritten Rängen auf insgesamt 32 Podestplätze gebracht. Dazu gab es durch Andreas Prommegger (Parallel) und Anna Gasser (Freestyle) zwei große sowie durch Daniela Ulbing (Parallelslalom) und Gasser (Big Air) zwei kleine Kristallkugeln.

Zur Erfolgsbilanz zählen weiters vier WM- Goldmedaillen (Prommegger/PSL und PGS, Ulbing/PSL und Gasser/Big Air) sowie zwei WM- Silbermedaillen für Benjamin Karl in den beiden Parallelbewerben. Mit dem Gewinn eines kompletten X- Games- Medaillensatzes und dem Slopestyle- Sieg bei den US Open in Vail (USA) hat Freestylerin Anna Gasser auch abseits des Weltcupgeschehens Erfolge gefeiert.