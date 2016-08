Guido Burgstaller schämt sich für 1:6- Debakel

Danach wurde Nürnberg von Braunschweig aber überrollt. "So können wir uns nicht präsentieren. Es muss klar angesprochen werden, dass das so nicht geht", betonte Burgstaller. "Wir können uns nicht so verhalten und denken, dass es so wie letztes Jahr weitergeht. Das haben wir schon in den ersten Spielen gesehen." Aufstiegskandidat Nürnberg liegt nach drei Spieltagen mit nur zwei Punkten auf Platz 15.

29.08.2016, 12:52 AG/red