Gruppensieg! U19 in Eliterunde der EM- Quali

Das junge ÖFB- Team geriet rasch in Rückstand, Hadzic traf in der 6. Minute zum 1:0 für die Bosnier. In der 33. glich Kapitän Sandi Lovric nach einem Foul von Nikic an Ceyhun Tüccar aus einem Elfmeter aus. Augsburg- Legionär Kevin Danso brachte Österreich in der 50. Minute in Führung und der vorherige Assistgeber Tüccar erhöhte in der Nachspielzeit zum 3:1- Endstand (93.).

"Die Mannschaft hat in allen drei Spielen sehr gut und taktisch sehr diszipliniert gespielt. Es war unser Ziel, neun Punkte zu holen, um in der Auslosung der Eliterunde eine gute Ausgangsposition zu haben. Das haben wir geschafft. Ich bin sehr stolz auf die Truppe, sie haben von der ersten bis zum letzten Spiel alles gegeben", sagte Teamchef Manfred Zsak.

Jakupovic fehlte

Er musste auf Arnel Jakupovic verzichten, der Stürmer hatte sich beim 3:2- Sieg gegen Litauen einen Bänderriss im linken Knöchel zugezogen.

Eliterunde im Frühjahr

Österreich steht damit in der Eliterunde der Qualifikation, die Mitte Dezember ausgelost und im kommenden Frühjahr in sieben Gruppen ausgespielt wird. Die Endrunde mit acht Nationen wird im Juli 2017 in Georgien ausgetragen.

Ergebnis:

Bosnien- Herzegowina - Österreich 1:3 (1:1)

Marijampole

Tore: Hadzic (6.) bzw. Lovric (33./Elfmeter), Danso (50.), Tüccar (93.)

Österreich: Ehmann - Thurnwald, Augustin, Wöber, Friedl - Hainka (84. Ortner), Danso - Arase (78. Goic), Lovric, Tüccar - Kogler (66. Ramadani)