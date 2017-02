Gruber will "einschlagen wie ein Donnerwetter"

"Krone": Bernhard, mit welchen Gefühlen bist du nach Lahti gereist zwei Jahre nach der Goldenen in Falun?

Bernhard Gruber: Es ist lässig, wieder eine WM zu haben. Lahti ist aber ein anderer Ort. Es ist ein gutes Pflaster für uns Österreicher. Die Kleinschanze kenn ich nicht, ich habe auf jener in Planica trainiert. Die soll sehr ähnlich sein!

Seit Falun 2015 hast du geheiratet, bist Papa geworden und hast ein großes Haus bezogen. Was hat das bewirkt?

Ich bin zwei Jahre älter geworden aber auch sehr glücklich! Im Privatleben schwebe ich seit der Heirat mit Margret und der Geburt Benjamins im siebenten Himmel. Die Familie gibt mir riesengroße Kraft. Von meinem Haus in Bad Hofgastein kann ich direkt auf die Langlaufloipe. Das ist perfekt!

Noch nicht ganz perfekt war deine bisherige Saison.

Im ersten Drittel habe ich mit der Sprungform extrem kämpfen müssen. Obwohl ich punkto Kraftwerte heuer so gut wie noch nie unterwegs bin. Ich hab’s leider nicht auf die Ski gebracht. Nach Sprungrang 40 in der Ramsau habe ich mir gedacht, etwas verändern zu müssen. Es gab Spezialtrainings, ich habe mich hinterfragt. Dann ist alles besser geworden, das Selbstvertrauen zurückgekommen. In Cheux- Neuve ist mir dann der Knopf aufgegangen.

Hast du jetzt alle deine sieben Sachen beisammen?

Obwohl ich in Seefeld nicht fit war, mein Antritt aufgrund einer Verkühlung auf der Kippe stand, bin ich Dritter geworden. Weil’s zu laufen angefangen hat. Wenn man in so einen Flow reinkommt, sich freut, dann geht’s dahin. Das werde ich auch bei der WM versuchen. Ich freue mich riesig es ist ein Super- Highlight und schon eine lässige Sache, ein Titelverteidiger zu sein. Außerdem habe ich im Gesamtweltcup ohnehin keine Chance mehr. Wir werden den starken Deutschen in Lahti also Dampf unter dem Hintern machen!

Du bist Hobby- Rockmusiker, hast gut ein Dutzend Gitarren in deinem Keller stehen. Welchen Songtitel gibst du der "Mission Lahti"?

In Falun wurde von AC/DC Thunderstruck gespielt! Wie ein Blitz, ein Donnerwetter einschlagen, das will ich auch!

Valentin Snobe, Kronen Zeitung