Gruber und Denifl verpassen WM- Medaille hauchdünn

Bernhard Gruber und Wilhelm Denifl haben am Freitag bei der WM in Lahti im Team- Sprint der Nordischen Kombination die Bronzemedaille knapp verpasst. Das ÖSV- Duo musste sich nach Springen von der Großschanze und 15 km Langlauf 0,5 Sekunden hinter den drittplatzierten Japanern mit Platz vier begnügen. Gold ging an Deutschland vor Norwegen.